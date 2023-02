To nie będzie zwykła modernizacja stadionu. W Jasieniu zaplanowano gruntowną przebudowę obiektu sportowego służącego piłkarzom Stali w różnych grupach wiekowych. Ale obiekt jest też często wykorzystywany do organizacji innych imprez masowych. – To powód dla którego stadion musimy bardzo przebudować i dostosować do nowych potrzeb zwłaszcza, że nasi piłkarze radzą sobie coraz lepiej – mówi Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia.

Modernizacji ulegnie też miejsce po byłym basenie. Teren zostanie upiększony, a stojący tam budynek – zmodernizowany. Powstanie też scena, co w sumie pozwoli na bezpieczną organizację imprez plenerowych.