Akrobaci UKS As Zielona Góra podczas ferii przygotowywali się na własnych obiektach do prestiżowych imprez w sezonie 2023. Pierwszy występ już w tym tygodniu podczas zawodów trampolinistów o Puchar Świata w Baku. Tam nasze barwy reprezentować będzie dwójka zawodników zielonogórskiego klubu: Kacper Rempalski i Mateusz Drobiński. O planach startowych mówi Radosław Walczak – prezes i szkoleniowiec UKS As Zielona Góra: