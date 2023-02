Do końca roku ulica Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu doczeka się nowej nawierzchni i parkingów. Jej remont będzie jedną z kilku inwestycji drogowych, realizowanych w tym roku w Międzyrzeczu. – To ważna ulica, bo łączy ulicę Zachodnią z osiedlem Kasztelańskim. Korzystają z niej także rodzice, którzy dowożą swoje dzieci do znajdującej się tam szkoły – tłumaczy Dariusz Brożek z urzędu miasta w Międzyrzeczu.



Po podpisaniu umowy z wykonawcą, będzie miał on 300 dni na wykonanie zadania.