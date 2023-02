Siatkarki Empirii Oriona Sulechów pokonały na wyjeździe Olimpię Jawor 3:1 w niedzielnym meczu III ligi.

Pierwszego seta sulechowianki wygrały do 20. W drugiej partii uległy do 16, a dwóch kolejnych setach zwyciężyły do 15 i 20.

Spotkanie z ostatnim zespołem w tabeli ocenia trener Empirii, Roman Luczek: