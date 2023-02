Wykłady organizowane w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przez przedstawicieli nadleśnictwa Bolewice spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Potwierdzeniem tego była ostatnio promocja książki o wybranych kartach historii nadleśnictwa. Pojawiła się więc inicjatywa, by w międzyrzeckim muzeum zorganizować wystawę o tematyce leśnej i łowieckiej. – Lubuskie to najbardziej zalesiony region Polski, podobnie jest w rejonie Międzyrzecza. W sposób naturalny leśnictwo i łowiectwo to temat ważny. Stąd pomysł na wystawę – mówi Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

Wystawa zostanie otwarta 12 maja i będzie Myśliwską Nocą Muzeów w międzyrzeckiej placówce. Impreza została rozpisana na trzy dni.