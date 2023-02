Piłkarze ręczni Budnex Stali Gorzów rozbili u siebie Nielbę Wągrowiec 37:23 w 15. kolejce Ligi Centralnej. O tym jak bardzo był to inny dla gorzowian mecz od niedawno przegranego we Wrocławiu może świadczyć fakt, że dziś rzucili do przerwy 18 bramek a więc o jedną mniej niż przed tygodniem Śląskowi przez całe spotkanie.

Najlepszy strzelec Nielby Paweł Gregor nie potrafił znaleźc przyczyn tak wysokiej porażki swojego zespołu: