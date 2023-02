Zmiana na stanowisku komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. Maciej Sipek odszedł na emeryturę. Zastapił go Tomasz Szuda.

Podinspektor Tomasz Szuda służbę rozpoczął 20 lat temu w komisariacie w Sławie. Później został naczelnikiem prewencji i rzecznikiem komendy powiatowej we Wschowie.

W 2017 roku przeniósł się do Zielonej Góry. Był szefem wydziału ruchu drogowego, z później komendantem komisariatu w Sulechowie. W ostatnim czasie pełnił funkcję komendanta powiatowego we Wschowie.

Dodajmy, że we Wschowie zastąpi go podkomisarz Andrzelika Łuczak, która do tej pory była I zastępcą komendanta powiatowego.