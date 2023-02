Prywata na publicznym majątku. Tak w skrócie można określić to, co działo się wokół willi Pauckscha w Gorzowie. Sprawę opisała jako pierwsza Gazeta Lubuska.

Willa przeszła w prywatne ręce pięć lat temu. Nowy właściciel, firma Silcare, kupił ją 80 procent poniżej ceny rynkowej. Powodem było zobowiązania do odrestaurowania obiektu i udostępniania jego części mieszkańcom. Do dziś obiekt nie został jednak zrewitalizowany, a od kilku miesięcy zaczęły się wokół tej sprawy dziać dziwne rzeczy, których główną bohaterką staje się poseł Krystyna Sibińska. W sprawie pojawia się też Fundacja Kobiet Autentycznych. To organizacja, która zostaje powołana do życia cztery miesiące po zakupie willi Pauckscha.

Kilka miesięcy temu doszło do spotkania przedstawicieli fundacji z marszałek Elżbietą Polak, zaaranżowane właśnie przez posłankę Sibińską, w celu powołania Inkubatora Przedsiębiorczych Kobiet. Nowy podmiot miałby siedzibę w willi Pauckscha. Ale żeby tak się stało obiekt powinien zostać odrestaurowany.

I nie byłoby nawet w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że prezeska fundacji to jednocześnie współwłaścicielka firmy, która kilka lat temu zakupiła willę. Teraz tworząc w niej inkubator chce starać się o unijne dofinansowanie na odrestaurowanie obiektu. Wygląda więc na to, że nie dość, iż zakupiono willę za 20 procent ceny, to jeszcze ktoś wpadł na pomysł, aby odrestaurować ją za kolejne publiczne pieniądze. A przypomnijmy, że nowy właściciel otrzymał obiekt na tak dobrych warunkach, ponieważ podjął zobowiązanie, że sam zrewitalizuje willę Pauckscha.

Sytuacja, do której doszło, może być oceniana różnie. Dla kogoś będzie to po prostu lobbing, ale ktoś inny może spojrzeć na nią, jako na chęć bezczelnego wyciągnięcia publicznych środków na prywatne przedsięwzięcie.

W sprawie pojawia się sporo pytań. Najgorsze wydaje się jednak to, że wiele dziwnych spraw, afer i aferek łączą w regionie lubuskim politycy. I to politycy z Platformy Obywatelskiej, czyli opcji rządzącej regionem lubuskim. Oni mają dostęp do unijnego torta, który mogą następnie rodzielać według własnego uznania.