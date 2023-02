Na ósmej pozycji sklasyfikowana została reprezentantka Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Milena Olszewska, która wzięła udział w halowym Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym do kadry narodowej Polskiego Związku Łuczniczego.

Miejsce, które zajęła w Prudniku gorzowianka kwalifikuje ją do do kolejnej eliminacji do kadry o, która odbędzie się za miesiąc.