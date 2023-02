W Prudniku rozegrano halowy Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny do kadry narodowej Polskiego Związku Łuczniczego.

W gronie uczestników była m.in. reprezentantka Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Milena Olszewska.

Milena Olszewska pomyliła się co do miejsca, które zajęła, bo wg. oficjalnego komunikatu została sklasyfikowana na 8 pozycji i tym samym zakwalifikowała się do kolejnej eliminacji, która odbędzie się za miesiąc.