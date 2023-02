Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów czeka w piątek we Wrocławiu rywalizacja w Lotto 3×3 lidze. Ponieważ gorzowianki w pierwszym turnieju w listopadzie nie wywalczyły awansu do finałów, to od rana czeka ich walka w gronie siedmiu zespołów o pozostałe do obsadzenia 4 miejsca. Jeśli ta sztuka się powiedzie, drużyna trenera Roberta Pieczyraka tego samego dnia po południu przystąpi do decydującej walki o medale: