– To zwykła gra pozorów – mówi Elżbieta Rafalska o wczorajszym porozumieniu PSL i Polski 2050. Ma to być wstęp do wspólnego startu w wyborach.

Na konferencji liderów obu ugrupowań nie było jednak żadnych konkretów – mówi w Radiu Zachód Elżbieta Rafalska. I dodaje, że opozycja ma coraz mniej argumentów na starcie kampanii wyborczej.

Jeszcze do niedawna liderzy ugrupowań opozycyjnych zapowiadali wspólny start w wyborach parlamentarnych. Dziś wszystko wskazuje na to, że po stronie opozycji będą co najmniej trzy bloki wyborcze.