Drugoligowi koszykarze BC Swiss Krono Żary pokonali we własnej hali Roben Gimbasket Wrocław 78-57. Co ciekawe goście grali w strojach pożyczonych od Aldemedu SKM-u Zastalu Zielona Góra, gdyż zapomnieli swoich.

Najbardziej wyrównany był początek meczu, jednak po kilku minutach na prowadzenie wyszli żaranie. Jak się później okazało nie oddali go do końca, choć momentami zespół z Wrocławia stratę kilkunastu punktów niwelował do zaledwie kilku.

Wojciech Dymiński z BC Swiss Krono Żary przyznaje, że był to typowy mecz bez historii, co nie oznacza, że łatwy.