W rozegranym awansem meczu 18 kolejki spotkań Energa basket Ligi Kobiet koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. pokonały w Pruszkowie miejscowy MKS 94:57.

Takie spotkania trenerzy nazywają meczami 3 x Z czyli zagrać, zwyciężyć i zapomnieć. I tak właśnie było w Pruszkowie. Zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli miejscowy zespół nie miał większych szans na pokonanie znakomicie grającej w tym sezonie gorzowskiej drużyny. Co prawda już w 4 minucie trzecie przewinienie popełniła Tilbe Senyurek, ale jej miejsce zajęła Chantel Horvat co nie wpłynęło na jakość gry gorzowskiego teamu. Gospodynie ambitnie walczyły do samego końca, ale miałby bardzo duże problemy ze sforsowaniem szczelnej obrony gorzowskiej drużyny. W efekcie cały mecz był pod kontrolna gorzowianek, które pewnie wygrały i teraz czeka je zasłużony odpoczynek, bo kolejny mecz zespół PolskiejStrefyInwestycji Enei rozegra dopiero 20 lutego.

Dariusz Maciejewski – trener PSI Enei:

Ponad 12 minut na parkiecie przebywała Ewelina Śmiałek, która w tym czasie zdobyła 4 punkty i miała 2 zbiórki

W gorzowskiej drużynie po raz kolejny wybitny mecz rozegrała Alanna Smith, która zdobyła 42 punkty i miała 14 zbiórek.

MKS Pruszków – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 57:94 (11:24, 17:22, 17:22, 12:26)

MKS: Marta Stawicka 5, Katarzyna Świeżak 9, Kaja Grygiel 0, Karolina Zaborska 0, Sonia Frojdenfal 0, Julia Berezowska 12, Marzena Marciniak 7, Magdalena Parysek-Bochniak 12, Pola Dmochewicz 2, Weronika Papiernik 8, Marta Masłowska 2.

PolskaStrefaInwestycji Enea: Chantel Horvat 0, Julia Bazan 11, Julita Michniewicz 3, Zoe Wadoux 13, Tilbe Senyurek 10, Alanna Smith 42, Wiktoria Keller 3, Lindsay Allen 4, Karolina Matkowska 4, Ewelina Śmiałek 4.