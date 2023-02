Miejscy urzędnicy doręczają decyzje podatkowe na rok 2023. Nasi słuchacze sygnalizują, że oprócz informacji o wysokości podatków, pismo zawiera także wiadomość od prezydenta miasta:

Miasto podniosło nam podatek od nieruchomości i to o 200%. Tłumaczy się w ten sposób, że marszałek Elżbieta Polak podjęła decyzję o odebraniu Zielonej Górze ogromnych środków z Unii Europejskiej. W związku z tym prezydent podniósł opłaty za grunt. Przecież to się w głowie nie mieści.

– taka wiadomość trafiła dziś na Pocztę Głosową Radia Zielona Góra.

Paweł Zalewski, radny niezrzeszony pytany o to, czy to kolejny etap wojny urzędników odpowiadał, że nie jest to wykluczone:

Tak. Chyba coś w tym może być. Ja nie chciałbym tutaj może tego komentować w ten sposób. Na pewno te podwyżki wystąpiły we wszystkich miastach w Polsce. I niezależnie od tej sytuacji jaka jest u nas z tymi Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, w całej Polsce te podatki zostały podwyższone. W Zielonej Górze zawsze te podatki od nieruchomości dla mieszkańców były najniższe ze wszystkich miast wojewódzkich i powiatowych i w tej chwili są na jednym z najniższych poziomów w Polsce.

Paweł Zalewski był gościem Rozmowy po 9.