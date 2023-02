Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali u siebie z Astrą Nowa Sól 0:3 w otwierających 20. kolejkę Tauron 1. Ligi lubuskich derbach. Pierwsze dwa sety to absolutna dominacja nowosolan, którzy wygrali je do 15 i 17. Trzeci był bardziej wyrównany, Olimpia wychodziła w nim na prowadzenie, ale końcówka należała do Astry, która wygrała 25:21 i tym samym zgarnęła trzy meczowe punkty.

