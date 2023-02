Żużlowcy Falubazu Zielona Góra od 1 do 4 marca przebywać będą na corocznym obozie przygotowawczym w Świnoujściu. Zielonogórzanie mają przygotować tam formę pod pierwsze treningi z motocyklami, a także budować atmosferę i integrować się.

To właśnie nad morzem po raz pierwszy spotka się cała drużyna. Do polskich zawodników dołączą Rohan Tungate, Rasmus Jensen oraz Luke Becker. Dla tego ostatniego będzie to pierwsza okazja do spotkania z zespołem, bowiem zabrakło go podczas listopadowego zgrupowania w Zielonej Górze. O szczegółach mówi menedżer Falubazu Tomasz Szymankiewicz: