Gorzowskie koszykarki pożegnały się z rozgrywkami FIBA EuroCup Women na etapie 1/8 finału. Zespół występujący w tych rozgrywkach pod nazwą Investinthewest Enea Gorzów przegrał u siebie z izraelskim Elitzur Ladnco Ramla 64:85 i tym samym w dwumeczu był gorszy aż o 43 punkty.

Marzenia o odrobieniu 22 punktów straty z pierwszego meczu rozpłynęły się bardzo szybko, bowiem gorzowianki były na prowadzeniu tylko przez 22 sekundy pierwszej kwarty. Zespół przyjezdny fenomenalnie rzucał za trzy punkty, trafiając aż 13 prób na 27 wykonanych. Nie do zatrzymania była znana z polskich boiskch Elina Babkina. Doświadczona Łotyszka zdobyła aż 26 punktów przy sześciu celnych trójkach. Do przerwy było 32:40, a w kolejnych dwóch odsłonach Elitzur dopełnił dzieła i w efektownym stylu awansował do ćwierćfinału.

Investinthewest Enea Gorzów – Elitzur Landco Ramla 64:85 (18:21, 16:21, 17:25, 13:18)

AZS: Allen 16, Horvat 16, Keller 10, Smith 9, Wadoux 8, Bazan 3, Senyurek 2, Matkowska 0, Śmialek 0