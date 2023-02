W wieku 87 lat zmarł wybitny aktor Leonard Pietraszak. W latach 1959-2012 grał w teatrach w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Zagrał w ponad 30 filmach. Miliony telewidzów zapamiętało jego kreacje w m.in. serialu „Czarne chmury” czy też Karola Stelmacha w serialu „Czterdziestolatek”.

„Wszystko, co zrobił dla nas, widzów, było wybitnie profesjonalne”

Był aktorem z klasą, z wdziękiem, z osobowością i z ogromnym talentem. On ten zawód umiał wykonywać. Wszystko, co zrobił w swoim życiu dla nas, widzów, było wybitnie profesjonalne – powiedziała PAP aktorka Magdalena Zawadzka o zmarłym Leonardzie Pietraszaku.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP aktorka Magdalena Zawadzka, artysta zapisał się w jej życiu „jako uroczy kolega”, z którym spędziła wiele lat w pracy – m.in. na planie serialu „39 i pół”, w Teatrze Ateneum i w Och-Teatrze. „Za każdym razem, co zabawne, graliśmy parę małżeńską. Jego żona nawet się z tego śmiała, że jesteśmy etatową parą małżeńską. Cóż, mogłam polegać na jego serdeczności, przemiłej koleżeńskości. Trudno to nazwać przyjaźnią, bo nie widywaliśmy się bez przerwy poza pracą. Ale serdeczną koleżeńskością. Wiedziałam, że jest to człowiek, który o mnie dobrze myśli i pamięta i że jestem zapisana miłymi zgłoskami w jego pamięci” – wspomniała.

Aktorka zwróciła uwagę, że śmierć Leonarda Pietraszaka „to ogromna strata dla kultury i dla nas wszystkich, rodziny, przyjaciół, widzów”. „Był – trudno mówić był, bo to jest dopiero chwila, gdy się z tym oswajam – znakomitym, wszechstronnym aktorem. I komedia, i tragedia, i piosenka kabaretowa. W ogóle pięknie śpiewał, więc nie było mu to wszystko obce. Był przede wszystkim bardzo sumiennym, wspaniałym aktorem, z klasą, z wdziękiem, z osobowością i z ogromnym talentem. To, co ważne, on ten swój zawód umiał wykonywać. Był fachowcem, a nie amatorem od przypadku do przypadku. Wszystko to, co zrobił w swoim życiu dla nas, widzów, było wybitnie profesjonalne. To jest rzadkość w obecnych czasach” – zaznaczyła.

Leonard Pietraszak – sylwetka

Leonard Pietraszak urodził się 6 listopada 1936 r. w Bydgoszczy w rodzinie powstańca wielkopolskiego i żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza.

Występ aktorów Teatru Ateneum z Warszawy ze spektaklem „Wysocki” na XII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1991); od prawej: Leonard Pietraszak, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Marcin Sosnowski. Fot. Marek Grotowski – Dziennik Dolnośląski nr 46 (113), 6 III 1991, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14779425

27 lutego 1959 r. debiutował w roli Alguasila w „Zielonym Gilu” Tirso de Moliny w reżyserii Czesława Staszewskiego i Ireneusza Kanickiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSTiF w Łodzi. W latach 1960–1962 był aktorem Teatrów Dramatycznych w Poznaniu, a od 1962 do 1965 roku aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Występował w teatrach warszawskich: w latach 1965–1971 w Teatrze Klasycznym, od sezonu 1971 do 1976 w Teatrze Komedii, w latach 1977–2008 w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza.

W spektaklach zagrał wiele wybitnych ról m.in.: „Detektywie” w reżyserii Janusza Warmińskiego czy „Policji” w oprawie artystycznej Jana Świderskiego.

Ostatni raz w teatrze pojawił się 12 maja 2012 w roli Stanforda P. Sutton w spektaklu „Pocztówki z Europy” w reżyserii Krystyny Jandy w stołecznym OCH-Teatrze.

Grał w filmach Tadeusza Chmielewskiego, Jerzego Gruzy, Andrzeja Konica, Kazimierza Kutza, Juliusza Machulskiego, Janusza Majewskiego, Marii Sadowskiej, Andrzeja Wajdy i Wojciecha Wójcika. Wystąpił w 30 filmach i serialach filmowych, m.in. w „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Perła w koronie”, „Rodzina Połanieckich”, „Królowa Bona”, „Trójkąt bermudzki”, „Złoto dezerterów”. Wielką popularność przyniosły mu komedie Juliusza Machulskiego „Vabank” (1982) i „Vabank II, czyli riposta” (1985).

Miliony telewidzów zapamiętało jego serialowe kreacje, m.in. pułkownika Krzysztofa Dowgirda w serialu „Czarne chmury” i Karola Stelmacha w serialu „Czterdziestolatek”.

15 lutego 2015 r. Leonard Pietraszak został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Otrzymał także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

„W zawodzie aktorskim bardzo ważna jest taka furtka, która się nazywa tajemnica. Że ktoś jest tak zbudowany wewnętrznie, że gdy wchodzi na scenę, mówi, ale widzę, że nie to chce powiedzieć. Że skrywa jakaś tajemnicę” – powiedział PAP w wywiadzie w 2015 r.

„Chociaż porwał mnie wielki świat, to nie przestałem być bydgoszczaninem” – mówił o sobie. Aktor podkreślał silne związki z miastem. W 2012 r. odsłonił swój autograf w bydgoskiej „Alei Gwiazd”, a w 2018 r. – otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta.

W 2021 r. Pietraszak i jego żona Wanda przekazali Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kolekcję malarstwa młodopolskiego złożoną z kilkudziesięciu obrazów. Dzieła prezentowane są na nowo otwartej wystawie stałej „Jan Stanisławski i jego czasy”. Na kolekcję przekazaną muzeum składa się pięć obrazów Jana Stanisławskiego i 52 jego uczniów, prezentowaną w obszernej sali zabytkowego gmachu muzeum, którego rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa zakończyła się w tym roku.

Jak poinformował Urząd Miasta Bydgoszczy, artysta spocznie na tamtejszym Cmentarzu Starofarnym.