Piłkarze Victorii Walus Trans Szczaniec zajmują wysokie czwarte miejsce po rundzie jesiennej w zielonogórskiej klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez trenera Dawida Kurka w 15 meczach zdobył 29 punktów i traci do lidera Stali Jasień 6, a do wicelidera Tęczy Krosno Odrzańskie – jeden punkt. Victoria na wiosnę nie zamierza rezygnować z wysokiej lokaty w tabeli i dlatego do klubu ściągnięto jedengo z czołowych graczy czwartoligowej Pogoni Świebodzin. O przygotowaniach i sytuacji kadrowej mówi Bartosz Bursztyn – prezes Victorii Szczaniec: