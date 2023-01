Już 10 stycznia piłkarze Czarnych Browar Witnica rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej gorzowskiej JAKO klasy okręgowej. Zespół aspirujący do powrotu do IV ligi ma za sobą trzydniowy obóz w Karpaczu a w sobotę rozegrał pierwszy sparing. Zespół trenera Pawła Hojki pokonał A-klasowy Łucznik Strzelce Krajeńskie 5:2: