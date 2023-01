Jutro o godz. 18.00 w hali przy ul. Chopina w Gorzowie Wlkp. zespół koszykarek InwestInTheWest Enei w rewanżowym spotkaniu II rundy play off EuroCup Women zmierzy się z Elitzur Landco Ramla.

Aby awansować do ćwierćfinału gorzowski zespół musi wygrać ten mecz różnicą co najmniej 23 punktów. Nie będzie to łatwe zadanie, a na dodatek trener Dariusz Maciejewski nie wie czy w tym pojedynku będą mogły zagrać Alanna Smith i Karolina Matkowska.