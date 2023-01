Piłkarze Sprotavii Szprotawa zajmują szóste miejsce po rundzie jesiennej w zielonogórskiej klasie okręgowej. W 15 meczach zespół trenera Sebastiana Horodyskiego zgromadził 25 punktów i traci do lidera Stali Jasień 10 punktów, a do wicelidera Tęczy Krosno Odrzańskie 5. Zespół Sprotavii rozegrał już pierwszy mecz sparingowy pokonując Piasta Iłowa 4:2. – W planach szprotawianie mają do rozegrania jeszcze sześć spotkań – mówi Sebastian Horodyski: