Od środy 1 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od lutego rusza nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

„Przypominam, że już od najbliższej środy można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. Zachęcam wszystkich rodziców, żeby nie odkładali tego na ostatnią chwilę. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń” – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Rodzice mają do dyspozycji trzy kanały wnioskowania: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną i PUE ZUS. Wnioski będzie można złożyć także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

„Program Rodzina 500 Plus, obchodzi w tym roku swoje siódme urodziny. Każdego miesiąca świadczenie obejmuje blisko 7 mln dzieci. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już ponad 220 mld zł. To potężne wsparcie finansowe” – zaznaczyła minister.

Jak wskazała, rząd systemowo wspiera rodziny, kontynuując nie tylko dotychczas realizowane programy takie jak 500 plus czy Dobry Start, ale wprowadza też nowe narzędzia pomocowe.

„W ubiegłym roku ruszył Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a kilka dni temu ogłosiliśmy nową odsłonę programu Maluch Plus z dużo większym budżetem – 5,5 mld zł. W odróżnieniu do naszych poprzedników troszczymy się o wszystkie rodziny w Polsce” – dodała minister Maląg.

500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

O świadczenie mogą się starać zamieszkali w Polsce obywatele UE, a także pozostali cudzoziemcy, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie przysługuje również Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.(PAP)