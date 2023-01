Siatkarze Iwanickich Gubin przegrali we własnej hali z faworyzowanym Orłem Międzyrzecz 1-3 w derbowym meczu drugiej ligi.

Spotkanie obfitowało w wiele błędów z obu stron. Po dwóch setach, dzięki świetnej grze w końcówkach partii, na prowadzeniu 2-0 (w setach do 22 i 19) byli międzyrzeczanie. Oba sety to była jednak gra często punkt z punkt, co nie powtórzyło się w części trzeciej.

W niej długo utrzymywała się wysoka przewaga gubinian. W momencie najwyższego prowadzenia było 20-12. Tego wyniku nie dało się już zniwelować i Iwaniccy wygraną do 19 ugrali, jak się później okazało, jedynego seta.

W kolejnym ponownie mieliśmy wyrównaną grę z obu stron, ale pod koniec zaczęły się mnożyć indywidualne błędy gospodarzy, którzy stracili korzystny wynik (22-21) i przegrali seta do 23 i cały mecz 1-3.

W innym meczu II ligi trzeci z lubuskich zespołów – Sobieski Żagań przegrał na wyjeździe z Lotnikiem Łęczyca 2-3.

Lotnik – Sobieski 3-2(25:19, 25:21, 17:25, 21:25, 15:12).