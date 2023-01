Zielona Góra stała się dziś sercem ultrakolartwa w Polsce! W Zielonej Górze w jednym ze sklepów rowerowych spotkali się kolarze długodystansowi oraz organizatorzy imprez z całego kraju. Jak się okazuje ta dyscyplina sportowa zyskuje coraz większe grono zwolenników, a na mapie zawodów pojawiają się nowe imprezy.

Jak mówi jeden z organizatorów spotkania w Zielonej Górze Tomasz Jędrzejewski w tym roku w Polsce odbędą sę po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Świata w Ultrakolarstwie WUCA. – Organizacji podjął się Remigiusz Siudziński, doświadczony ultrakolarz.



Remigiusz Siudziński dodaje, że impreza będzie miała charakter międzynarodowy, swój udział zapowiedziało już kilku czołowych kolarzy klasy światowej. – Każda osoba, która zdecyduje się na pokonanie 3600 km solo będzie musiała mieć swój support, czyli dwuosobową ekipę, która będzie podróżowała autem za zawodnikiem – dodaje.





Henryk Huzar jest kolarzem i organizatorem wielu tras ultra w Polsce. Jak podkreśla jazda na długich odcinkach pozwala lepiej poznać siebie, także mentalnie. – Często o sukcesie decyduje głowa, a nie tylko siła i mięśnie – dodaje.

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się w tym roku wyścig Ultra Duch Puszczy. Trasa wiedzie przez Podlasie. Jak zaznacza organizator imprezy Tobiasz Jankowski jest to propozycja dla tych, którzy lubią się ścigać, ale także tych, którzy preferują „kolarstwo romantyczne”. – Jest to trasa, która pozwala się zmęczyć, ale także poznać urokliwe, zachwycające miejsca na Podlasiu – dodaje.

Do ultramaratonu przygotowuje się także zielonogórzanin Krzysztof Fechner, który w ubiegłym roku ukończył rajd dookoła Polski. Wysokie miejsce dało mu kwalifikację do jednego z najtrudniejszych wyścigów na świecie „Race Across America”. Wyjazd już w czerwcu.

W spotkaniu w Zielonej Górze oprócz zawodowców uczestniczyli także miłośnicy – amatorzy dwóch kółek.