W gorzowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwa kolejna: „Sobota dla płatnika”.

Od nowego roku każdy płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od tego czy to bardzo duża czy jednoosobowa firma, musi mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Tym, którzy jeszcze go nie mają, a w lubuskim jest to jeszcze ponad tysiąc firm, ZUS założy konto automatycznie, jednak trzeba je jeszcze aktywować. Można to zrobić dziś do 14 w budynku ZUS przy ul. Sikorskiego w Gorzowie, bo trwa tam akcja: Sobota dla płatnika – zaprasza Anna Wielogórska z gorzowskiego oddziału ZUS:

Można również zakładać i aktywować konta samodzielnie – zachęca Agata Muchowska, rzecznik lubuskiego ZUS:

Dodatkowo w poniedziałek 30 stycznia w godz. 7:00 – 18:00 w placówkach ZUS w Gorzowie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach, Sulęcinie i Międzyrzeczu będzie dostępny doradca, który również pomoże założyć lub aktywować konto na PUE. W dni robocze w godz.: 7:00 – 15:00 można też skorzystać z telefonicznego wsparcia doradcy ZUS pod numerem telefonu: 95 73 95 278.