Szefowa nauczycielskiej Solidarności w Zielonej Górze komentuje zapowiadaną dostawę komputerów do szkół.Rząd poinformował, że jesienią uczniowie idący do klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymają nieodpłatne laptopy do nauki.

W sumie do dzieci za kilka miesięcy ma trafić 370 tysięcy komputerów.

– To jest swego rodzaju narzędzie – mówi Bożena Pierzgalska:

Bożena Pierzgalska była gościem Rozmowy po 9.