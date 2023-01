Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w trakcie ferii.

Lubuska policja prowadzi działania prewencyjno-edukacyjne pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. Ich głównym celem jest promowanie odpowiedzialnego zachowania wśród dzieci i młodzieży w trakcie zimowej przerwy od szkoły.

Jak mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, najczęstszym błędem popełnianym przez młodych ludzi w czasie ferii jest zabawa na zamarzniętych akwenach:

Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, przypomina, że w sytuacji gdy załamie się pod nami lód, musimy zachować zimną krew i nie wpadać w panikę:

Ferie to doskonały okres, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza gdy za oknem pojawił się śnieg. Jak mówi Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, w tym czasie wiele osób organizuje kuligi. Jak dodaje, nie są one jednak bezpieczną formą aktywności:

Przypomnijmy, ferie w województwie lubuskim rozpoczynają się w poniedziałek 30 stycznia.