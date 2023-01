Od 1 stycznia w Łęknicy nie ma już agencji banku PKO BP. Tego nikt się nie spodziewał, bo to jedyna placówka bankowa w mieście, na dodatek przedstawicielstwo narodowego banku. – Prowadziliśmy długie rozmowy w sprawie utrzymania agencji, ale nic one nie dały. Ja i mieszkańcy jesteśmy zawiedzeni – mówi Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.

Burmistrz Łęknicy podkreślił, że skoro PKO BP nie widzi interesu w obsługiwaniu mieszkańców miasta, to on będzie usilnie poszukiwał innego, komercyjnego tym razem banku do zapewnienia usług mieszkańcom miasta.