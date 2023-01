Przed nami ferie, tymczasem zielonogórski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o wykorzystaniu Polskiego Bonu Turystycznego. Można to zrobić do końca marca. W sumie dla mieszkańców naszego województwa przygotowano ponad 113 tysięcy bonów, do tej pory Lubuszanie wykonali płatności bonami na ponad 72 miliony złotych.

Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

W Lubuskiem płatności bonem przyjmuje 345 operatorów turystycznych. Do tej pory, dzięki bonom, otrzymali ponad 21,5 miliona złotych. ZUS przpomina, że bon turystyczny można aktywować elektronicznie, poprzez platformę PUE ZUS:

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 złotych na jedno dziecko. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 1000 złotych.