W grupie dolnośląsko-lubuskiej III ligi siatkarek Empiria Orion Sulechów po 2,5 godzinnym meczu przegrała z Aresem Nowa Sól 2:3. Pierwszego seta Empiria wygrała do 18, a kolejne zakończyły się zwycięstwem rywalek do: 22, 24 i tie-break do 14. Sulechowski zespół zajmuje aktualnie piąte miejsce w ligowej tabeli, ale szkoleniowiec Empirii Roman Luczek liczy na to, że drużyna zakwalifikuje się do meczów barażowych o wejście do II ligi:

Rafał Snoch – szkoleniowiec UKS Ares Nowa Sól jest zadowolony z postawy nowosolskich siatkarek w bardzo trudnym meczu w Sulechowie. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze trzy rundy. Ares zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma jedno spotkanie mniej niż lider zielonogórski AZS. – Na pewno nastawiamy się na mecz z Oławą – mówi trener Snoch: