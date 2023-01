Miliony ludzi pamiętają sytuację, gdy praca była niedostępna, gdy zamykano zakłady. Teraz są inwestycje, nowe kontrakty, wzrost obrotów – mówił w poniedziałek w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki. Donald Tusk stroi się w piórka obrońców pracowników; Tusk znaczy bezrobocie – ocenił.

Szef rządu, razem z wicepremierem – ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wicepremierem – ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Gliński, wizytuje w poniedziałek w Poznaniu spółkę H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

„Nie ma lepszego symbolu uprzemysłowienia Polski niż zakłady Cegielskiego, to symbol przemysłu, symbol historii przemysłu, to historia wspaniałego sukcesu w różnych epokach”

– mówił premier.

Zaznaczył jednocześnie, że nie zawsze tak było.

„Przed rokiem 2015 Cegielski w Poznaniu to były ogromne straty powyżej 30 mln, to brak portfela zamówień, to obroty 39 mln w porównaniu do dzisiejszych 390 mln. Ale to także ludzie, którzy lądowali na bruku; pracownicy, którym nie wypłacano pensji”