41 – letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego przyjeżdżał na „gościnne występy” do Zielonej Góry. Kradł w miejscowych sklepach. Został zatrzymany przez dwóch policjantów po służbie. Złodziej ukradł towar za ponad 1200 złotych.

W miniony poniedziałek policjant zauważył w sklepie mężczyznę, który chował do kieszeni różne towary z półek, a buty schował do plecaka. Policjant podejrzewając, że mężczyzna może próbować ukraść te przedmioty zadzwonił do kolegi, który również w czasie wolnym przyjechał do sklepu. Wspólnie zatrzymali mężczyznę, który wyszedł ze sklepu nie płacąc za towar. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów kradzieży za które grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ma na swoim koncie również inne kradzieże, także kradzieże z włamaniem.