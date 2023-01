Piłkarze Syreny Zbąszynek – lidera lubuskiej JAKO IV ligi wznowili treningi. Zespół prowadzony przez trenera Tomasza Leszczyńskiego w rundzie jesiennej zdobył 42 punkty i o punkt wyprzedza Odrę Bytom Odrzański. W Pucharze Polski Syrena awansowała do 1/8 finału, gdzie będzie gospodarzem spotkania z Celuloza Kostrzyn. W kadrze Syreny na razie niewielkie zmiany, choć wątpliwe jest, by w drużynie pozostał napastnik Jussuf Mwinyi, który jest na testach w Lechii Zielona Góra. O przygotowaniach do rundy wiosennej mówi szkoleniowiec Syreny Tomasz Leszczyński, który jest przekonany, że jego podopieczni wygrają czwartoligowe rozgrywki: