Nie milkną echa internetowych wpisów członka zarządu województwa Tadeusza Jędrzejczaka. Został on posądzony o prorosyjskie sympatie, gdy poddał w wątpliwość polską pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jego zdaniem polski rząd spełnia żądania USA nie patrząc na nasz interes.

Dziś tamte słowa Tadeusz Jędrzejczak komentował w Radiu Zachód. Powtórzył stwierdzenia, że ewentualna integracja europejska Ukrainy byłaby wbrew interesom Polski. Powiedział też, że w Polsce „rozkręcono narrację, że Rosja napadnie na Polskę”. „Zejdźmy z narracji, że walczymy z Ruskimi” – dodał b. prezydent Gorzowa.

Wpisy Tadeusza Jędrzejczaka spotkały się z krytyką m.in. ze strony przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, która współtworzy sejmikową koalicję z Lewicą.

Były też komentowane przez publicystów:

Członek zarządu @lubuskiepl , bliski współpracownik @ElzbietaPolak , w praktyce ruski trol. Co na to koalicjant @Platforma_org, co na to @__Lewica , z której pochodzi? pic.twitter.com/WoxiPPbSZB

— Janusz Życzkowski (@zyczkowski) December 23, 2022