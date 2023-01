Siatkarki Empirii Oriona Sulechów wygrały derbowe trzecioligowe spotkanie w Zielonej Górze z UKS Trzyna- stką 3:0. Pierwszego seta zielonogórzanki przegrały do 19. Set był wyrównany do stanu 13:13. Potem doświadczone sulechowianki powiększały przewagę i prowadziły 1:0. W drugim secie nadmiernie rozluźnione siatkarki Empirii traciły punkty i dopiero w końcówce przechyliły szalę zwycięstwa, gdy asa serwisowego zagrała Natalia Sakowska. Wygrana 26:24 i prowadzenie w meczu 2:0. Trzeci set to także pogoń zielonogórzanek. Przy stanie 22:24 o czas poprosił szkoleniowiec Empirii, a po wznowieniu gry skutecznie zaatakowała Anita Kwiatkowska i zespół gości mógł cieszyć się z wygranej 3:0.

A oto pomeczowe wypowiedzi wyróżniających się siatkarek Empirii: