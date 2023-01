Ależ wysyp fantastycznych i elektryzujących propozycji. Przed nami Michał Szczygieł, Miley Cyrus, Roxie Węgiel, Martin Garrix z Jvkiem oraz Maneskin z Tomem Morello!

MICHAŁ SZCZYGIEŁ Nowe Sytuacje

’Nowe Sytuacje’ to muzyczna kontynuacja ostatniego singla Artysty – 'Adrenaliny’, która zdobyła 1. miejsce na airplay, złotą płytę w 2 miesiące po premierze, ponad 7 milionów streamów na Spotify i tyle samo na YouTube.

Michał i tym razem zdecydował się na współpracę z duetem producenckim – Liker$ Music, którzy jak sam mówi: są dla niego gwarantem przebojowego beatu i melodyjnego refrenu.

W poprzednim teledysku Artysty zobaczyć mogliśmy przepiękny krajobraz Ibizy. Przy okazji nowego singla, Michał Szczygieł ponownie zadbał o niepowtarzalne widoki – tym razem na Malcie!

– W klipach przy nowej płycie postawiłem na podróże, różne zakątki świata, także dlatego, że to właśnie one mnie teraz kształtują. Chwilę po premierze nowego singla, wylatuję na prawie miesięczną podróż do Azji. Tym razem prywatnie, ale na pewno będę relacjonował swoje przygody w social media. Na pewno wrócę stamtąd z głową pełną przemyśleń i pomysłów – dodaje artysta.

W 2023 roku planowana jest premiera drugiego albumu Michała Szczygła, którego zapowiedzią są 'Nowe Sytuacje’. Artysta zaznacza, że płyta będzie kompilacją różnych stylów muzycznych, a ten singiel jest ostatnim krokiem przed zmianami w repertuarze, które zaskoczą.

ROXIE WĘGIEL Ciche Szepty

Singiel 'Ciche Szepty’ opowiada o bezkompromisowym podejściu do życia w bardzo pozytywnej i lekko uśmiechniętej narracji. Utwór zapowiada długo wyczekiwany album Artystki ’13+5′. Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu Roxie współpracowała z team’em producenckim WOLF HOUSE (Jeremim Sikorskim, Kevinem Mglej, Andrzejem Jaworskim i Albertem Markiewiczem).

Premiera utworu nie jest przypadkowa, zbiegła się z 18 urodzinami Artystki, która wkroczyła właśnie w dorosłość na własnych muzycznych zasadach. Premiera drugiego solowego albumu Roxie Węgiel albumu przewidywana jest na marzec 2023 roku.

MILEY CYRUS Flowers

Sprzedająca multiplatyny Artystka, autorka tekstów i niezaprzeczalna pionierka – Miley Cyrus – zapowiedziała właśnie ósmy album studyjny. 'Endless Summer Vacation’ ukaże się 10 marca. Płyta jest listem miłosnym do jej ukochanego Los Angeles. Nagrany w LA album został wyprodukowany z Kidem Harpoonem, Gregiem Kurstinem, Mike WiLL Made-It i Tylerem Johnsonem.

MARTIN GARRIXl JVKE Hero

DJ i producent Martin Garrix oraz wszechstronnie utalentowany piosenkarz, autor tekstów i producent JVKE połączyli siły z Nuverse, Second Dinner i MARVEL Entertainment. Ich najnowszy singiel 'Hero’ to hymn gry MARVEL SNAP. Premierze piosenki towarzyszy animowany teledysk pełen superbohaterów. Wciągający teledysk inspirowany grą MARVEL SNAP to ukłon w stronę par Marvela.

Martin Garrix komentuje: – Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu. Uwielbiam odkrywać nowe terytoria za pomocą mojej muzyki i jestem bardzo podekscytowany, że ta piosenka nareszcie może ujrzeć światło dzienne.

26-letni Martin Garrix jest jednym z najmłodszych i najbardziej utytułowanych DJ-ów/producentów podbijających scenę popową i elektroniczną. Ma na koncie występy jako headliner na największych festiwalach oraz współprace z największymi gwiazdami. Może pochwalić się 25 milionami słuchaczy miesięcznie w samym Spotify oraz ogromnymi występami, takimi jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, Coachella, Lollapalooza, Ultra Music Festival i Tomorrowland, czy w końcu oficjalną piosenką UEFA 2020 'We Are The People’ z Bono i The Edge oraz pobocznym projektem AREA21. Niedawno Garrix po raz czwarty w karierze został DJ-em #1 w plebiscycie 100 najlepszych DJ-ów według 'DJ Mag’.

MANESKIN; TOM MORELLO Gossip

Måneskin i Tom Morello przeszli samych siebie. Uwielbiany na całym świecie zespół właśnie wydał singiel 'Gossip’ z udziałem legendarnego Morello, znanego m.in. z Rage Against The Machine, Audioslave oraz Bruce Springsteen And The E Street Band.

Singiel jest zapowiedzią nadchodzącego albumu 'Rush!’, który będzie miał premierę już 20 stycznia.

– Ogromne doświadczenie Toma Morello pozwoliło nam wziąć wskazówki, jak tworzyć utwory bez nadmiernego myślenia. Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za dołączenie do nas w tym kawałku. To zaszczyt dla całego zespołu! – mówi Damiano. – Tom jest jednym z najwspanialszych muzyków, których słucham i od których – praktycznie od zawsze – się uczę. Gra z nim była spełnieniem moich marzeń. To najważniejszy moment tego niesamowitego roku! – dorzucił Thomas.

Tom Morello dodaje – Kiedy usłyszałem, że istnieje rock’n’rollowy zespół z Włoch, który robi na świecie furorę, nie mogłem w to uwierzyć. Zobaczyłem później, jak grają na żywo i byłem zachwycony. Są głośni, seksowni i ROCKOWI! Zasługują na to, by być jednym ze sztandarów rock’n’rolla młodszego pokolenia. Jammowałem z nimi w ich studio w Hollywood. To świetny zespół – wszyscy świetnie grają, piszą świetne piosenki, są blisko ze swoją publicznością, a sposób, w jaki grają na żywo… ich tłum wprost SZALEJE! Wszystko to wygląda jak niektóre z największych zespołów lat 90.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.