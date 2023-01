Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów Wlkp. w II rundzie rozgrywek EuroCup Women.

Aby awansować podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego musiały wygrać we własnej hali z Lointek Gernika Bizkaia różnicą co najmniej 2 punktów, i choć w połowie 4 karty rywalki przegrywały tylko 50:53, to ostatecznie podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego wygrały 68:57.

Grające we własnej hali koszykarki InvestInTheWest Enei źle rozpoczęły pojedynek z zespołem z Hiszpanii, bo w połowie pierwszej kwarty rywalki prowadziły 10:5. Na szczęście po przerwie na żądanie trenera Maciejewskiego miejscowe szybko odrobiły straty i po 10 minutach prowadziły 17:15. W kolejnych dwóch kwartach zarysowała się niewielka, ale wyraźna przewaga gospodyń i do ostatniej części pojedynku zespół InvestInTeWest Enei przystępował z 11 punktową zaliczką. Hiszpanki nie zrezygnowały z walki o awans i po niespełna 4 minutach gry zniwelowały straty do 3 punktów (53:50). Na koszykarki z Gorzowa podziałało to niczym czerwona płachta na byka. Uszczelniły obronę i po kilku przechwytach wyprowadziły kontry, po których zdobyły 9 punktów nie tracąc żadnego. Tę świetną passę przerwała dopiero na 2 min. i 42 sek. przed końcem meczu Sandra Ygueravide trafiając zza linii 6,75 m., ale już do ostatniej syreny miejscowe koszykarki pilnowały przewagi dającej im awans do II rundy fazy play off.

Po meczu trener Dariusz Maciejewski wysoko ocenił grę swojej drużyny, jaki i przeciwnego zespołu:

InvestInTheWest Enea Gorzów – Lointek Gernika Bizkaia 68:57 (17:15, 17:11, 18:15, 16:16)

InvestInTheWest Enea: Alanna Smith 16, Zoe Wadoux 14, Lindsay Allen 11, Chantel Horvat 10, Tilbe Senyurek 9, Wiktoria Keller 6, Karolina Matkowska 2, Julia Bazan 0.

Lointek Gernika Bizkaia: Brooque Williams 12, Laura Spreafico 11, Sandra Ygueravide 8, Roso Buch 6, Patricia Bura 6, Gabija Meskonyte 5, Andrijana Cvitkovic 4, Sofia Silva 3, Itziar Ariztimuno 2.