W środę o godz. 18.00 w hali przy ul. Chopina koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. w meczu rewanżowym I rundy fazy play off EuroCup Women zmierzą się z hiszpańskim zespołem Lointek Gernika Bizkaia.

Aby awansować do drugiej rundy gorzowski zespół musi wygrać ten mecz różnicą co najmniej 2 punktów. Dariusz Maciejewski trener naszej drużyny jest przekonany, że przy właściwym podejściu do meczu cel ten jest w zasięgu jego podopiecznych.

O tym jak ważne jest wsparcie ze strony kibiców mówi także skrzydłowa gorzowskiej drużyny Zoe Wadoux.