Od porażki rozpoczęli 2023 rok siatkarze drugoligowej drużyny LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz.

We własnej hali zespół Orła przegrał z Lotnikiem Łęczyca 2:3 (23:25, 28:26, 25:19, 22:25, 9:15).

Już pierwszy set pokazał, że goście nie przyjechali do Międzyrzecza na wycieczkę. Zespół z Łęczycy od pierwszych piłek mocno ryzykował zagrywką, ale to ryzyko im się opłaciło, bo miejscowi mieli spore problemy w ataku co było widać w pierwszym, a także w drugim secie. W trzecim gospodarze dominowali na boisku i pewnie go wygrali. Co prawda na początku czwartej partii goście wyszli na prowadzenie 7:3, ale miejscowi szybko wyrównali i przy ich prowadzeniu 17:14 wydawało się, że na tym secie mecz się zakończy. Nic z tego. Siatkarze Lotnika poszybowali wyżej od zawodników Orła i pewnie wygrali tę partię a także decydującego, piątego seta.

Ze zwycięstwa cieszył się grający trener gości Piotr Janiak.