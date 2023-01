Niezwykłym powodzeniem cieszą się zajęcia w Bogdanieckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uczestniczy w nich ponad 60 osób z terenu gminy Bogdaniec, co stanowi pewną przeszkodę, bo do Bogdańca muszą dojechać. Mimo tej trudności wszystkie zajęcia i propozycje cieszą się ogromną popularnością. – To zasługa nowego zarządu, który wybrany został po pandemii, a ta ograniczyła nasza działalność do minimum – mówi Halina Muszer, działaczka i studentka UTW w Bogdańcu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bogdańcu m.in. współpracuje z gorzowskimi uczelniami wyższymi, których pracownicy przyjeżdżają do Bogdańca na wykłady. Na 2023 roku UTW w Bogdańcu ma w planach uruchomienie kolejnych sekcji zainteresowań oraz atrakcyjne wyjazdy i spotkania.