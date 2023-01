Gmina Nowogród Bobrzański stara się poprawić infrastrukturę sportową w swoich placówkach edukacyjnych. Nie jest to proste, bo budowa hal czy boisk sporo kosztuje. Na szczęście jest teraz dobry klimat do inwestowania i gmina to wykorzystuje. – Chcemy, aby wszystkie nasze szkoły oferowały uczniom pełną możliwość rozwoju sportowego – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Burmistrz przypomina, że wszystkie szkoły w gminie Nowogród Bobrzański mają hale lub sale gimnastyczne z odpowiednim wyposażeniem.