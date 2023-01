Premier Mateusz Morawiecki zaskoczył ostatnio swoją wypowiedzią o karze śmierci. Stwierdził, że generalnie karę śmierci należałoby przemyśleć, jeśli chodzi o przypadki najcięższych przestępstw. Premier zaznaczył jednak, że jest to jego osobiste zdanie.

Słowa Mateusza Morawieckiego wywołały dyskusję na temat przywrócenia kary śmierci. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wyraził pogląd, że kara śmierci powinna trafić do kodeksu karnego. Z kolei kryminolog Brunon Hołyst, przypomniał, że cały świat odchodzi od takich kar, a uczestnictwo we wspólnocie państw Unii Europejskiej, gdzie nie ma kary śmierci, do czegoś nas zobowiązuje.

Dlatego dziś pytamy państwa: czy należałoby rozważyć przywrócenie kary śmierci za najcięższe przestępstwa? Czy świadomość kary śmierci odstraszyłaby przestępców od popełnienia najcięższych zbrodni? O to dziś pyta Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.