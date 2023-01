12 dni, 4800 kilometrów na rowerze, ponad 53 tysiące metrów przewyższenia – taką trasę ma okazję pokonać na rowerze Krzysztof Fechner. Zielonogórzanin szykuje się do startu w Race Across America, jednego z najdłuższych i najtrudniejszych wyścigów ultrakolarskich na świecie.

Dzisiaj na naszej antenie zawodnik opowiadał o amerykańskich zmaganiach:

Zielonogórzanin, na co dzień kierowca MZK, wcześniej przejechał na rowerze całą Polskę. Całość zajęła mu w 11 dni. Rajd „Race Around Poland” dał mu przepustkę do udziału w wyścigu po Ameryce:

Race Accros America startuje 13 czerwca. Na ukończenie wyścigu jest 12 dni. Zielonogórzanin odbywa treningi, ale potrzebuje funduszy, które pomogą mu zrealizować projekt. Do tej pory w imprezie wystartowali zawodnicy z 35 krajów na świecie.