Otwarcie mostu w Milsku czy budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to najważniejsze dokonania zarządu województwa lubuskiego w 2022 roku. Na konferencji prasowej członkowie rządzącej regionem koalicji przedstawili kluczowe dokonania.

Zdaniem marszałek Elżbiety Polak sukcesami były również kongresy kobiet i pikniki zdrowia. Jako sukces zapowiedziano też m.in. budowę budynku pasywnego:

Podczas konferencji unikano odpowiedzi na pytanie, co dalej z Medykiem, który w 2022 roku zamierzano zlikwidować w Zielonej Górze i przenieść placówkę do Sulechowa. Do sprawy będziemy wracać.