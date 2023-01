Wystartował Fundusz Młodzieżowy. To program adresowany do młodych Lubuszan, którzy mogą pozyskać dofinansowanie do swoich pomysłów i projektów.

Mówi poseł Jacek Kurzępa z Prawa i Sprawiedliwości:

Wnioski będą dostępne na stronach internetowych operatorów programu:

Jacek Kurzępa był gościem Rozmowy po 9.