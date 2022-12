Grupa MotoKostrzyn to jedno z najaktywniejszych środowisk miłośników motocykli w regionie. Znani są nie tylko ze wspólnych rajdów, ale i z akcji charytatywnych. Motocykliści z Kostrzyna nad Odrą podsumowali właśnie akcję MotoMikołaje. – Chodzi przede wszystkim o to, by niewielkim nakładem sił i środków wywołać w ten szczególny czas, uśmiech na twarzach obdarowanych – mówi Robert Dobrowiecki prezes klubu MotoKostrzyn.

W akcji wzięło udział 20 członków klubu MotoKostrzyn. Prezes klubu podkreśla, że akcja nie udałaby się gdyby nie wsparcie pomocników Mikołaja, czyli darczyńców.