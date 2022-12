Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra szykują się do pierwszego meczu w PLK w roku 2023. Będzie to mecz z mistrzem Polski, niepokonanym do tej pory w 13 meczach Śląskiem Wrocław i to na jego terenie.

O rywalu rozmawiamy z trenerem Oliverem Vidinem oraz Janem Wójcikiem, który jeszcze niedawno był graczem Śląska – obaj panowie 2 lata temu zdobywali dla klubu z Wrocławia brązowy medal PLK.

Mecz Śląsk – Zastal odbędzie się 1 stycznia 2023 – na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra.