Krzysztof F. – pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do spraw uzależnień – został skazany za pedofilię, nakłanianie dzieci do spożywana narkotyków i posiadanie znacznych ilości substancji odurzających.

W chwili przestępstwa poszkodowany chłopiec miał 13 lat, a dziewczynka 16. To dzieci znanej parlamentarzystki.

„Do zdarzenia doszło w sierpniu 2020 roku” – powiedział Radiu Szczecin sędzia Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie:

Po zatrzymaniu Krzysztofa F. policja przeszukała jego mieszkanie. Funkcjonariusze znaleźli w nim 339 gram marihuany. Przed wykorzystaniem 13-latka mężczyzna proponował mu narkotyki”

Krzysztof F. został skazany nieprawomocnie w lipcu 2021 roku:

Krzysztof F. po zatrzymaniu został aresztowany i do dziś przebywa w więzieniu. Ze względu na pokrzywdzone dzieci proces pedofila odbywał się z wyłączeniem jawności. Wiadomo, że rodzeństwo zostało pozostawione pod opieką Krzysztofa F. – to dzieci znanej parlamentarzystki.

Krzysztof F. to osoba publiczna. Od ponad 20 lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako inspektor, potem dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej.

Przez lata zajmował się profilaktyką uzależnień u dzieci i osób dorosłych. Był wojewódzkim ekspertem do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. Marszałek Olgierd Geblewicz powołał go następnie na pełnomocnika do sprawa rozwiązywania problemów uzależnień.

Krzysztof F. aktywnie wspierał kampanię wyborczą kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Był między innymi mężem zaufania tego kandydata w wyborach. Sam także – bez powodzenia – próbował swoich sił, startując w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali, które początkowo działało jako Kampania Przeciw Homofobii Szczecin. Działalność Stowarzyszenia jest dotowana przez marszałka Olgierda Geblewicza.